Мокрый снег и туман ожидаются в Смоленской области 15 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 15 декабря, на территории региона будет облачно с прояснениями. Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, днем небольшие осадки в виде мокрого снега.

Местами возможен туман, образуется слабый гололёд, передвижение затруднит и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температурами области: -4°C …+1°C.

В Смоленске: -1°C …+1°C.

Атмосферное давление 747 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонтируют подъезды жилых домов. Работы проводит УК «Жилищник».