Мокрый снег и туман ожидаются в Смоленской области 15 декабря.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В среду, 15 декабря, на территории региона будет облачно с прояснениями. Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, днем небольшие осадки в виде мокрого снега.
Местами возможен туман, образуется слабый гололёд, передвижение затруднит и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температурами области: -4°C …+1°C.
В Смоленске: -1°C …+1°C.
Атмосферное давление 747 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонтируют подъезды жилых домов. Работы проводит УК «Жилищник».