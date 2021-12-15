В Смоленске детские сады и школы украшают к Новому году. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Городские образовательные учреждения делятся с прохожими праздничным настроением.

По традиции сказочные сюжеты, яркие волшебные украшения, созданные руками педагогов и воспитанников, размещены на окнах, лестничных площадках, у входов в школы и детские сады, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонтируют подъезды жилых домов. Работы проводит УК «Жилищник».