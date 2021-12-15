В Смоленске проверили подачу тепла в квартирах по жалобам местных жителей. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В администрацию города поступают жалобы на недостаточно тёплые батареи, несмотря на то, что отопительный сезон в самом разгаре. Всего поступило 22 обращения.

Комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Квадра», МУП Смоленсктеплосеть» и ОАО «Жилищник» выехали по всем адресам.

Специалисты проверили работу ЦТП и котельных, замерили давление и температуру теплоносителя, также проверяли работу насосного оборудования.

В пресс-службе городской администрации отметили, что большинство проблем с отоплением связано с неполадками на участках системы, расположенных в квартирах. Причинами могут быть забитые трубы и радиаторы, завоздушивание системы, неправильная регулировка в распределении отопления и даже утечки.

Согласно постановлению правительства нормативная температура для квартиры составляет +18°, а в угловых комнатах +20°. По всем 22 адресам параметры оказались в пределах нормы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонтируют подъезды жилых домов. Работы проводит УК «Жилищник».