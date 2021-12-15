На ферме в Смоленской области жестоко убили пять собак. Фото: «Домашний мини приют Теплые Руки (Сафоново)» в соцсетях.

Жители Сафонова пытаются спасти животных, проживающих на ферме в деревне Казулино. В живых остались 4 собаки, остальные были жестоко убиты 11 декабря. О происшествии рассказал «Домашний мини приют Теплые Руки» в соцсетях.

– Снова убийство собак! Жестокое и бессмысленное. Собак повесили. На этот раз 5 мучеников, – пишут возмущённые смоляне.

Автор поста отмечает, что знает людей, которые расправились с животными.

– Несчастные собаки там родились, выросли и были убиты теми, кого они знали, кому доверяли. Более того, на ферме остались 4 собаки. Их нужно срочно забирать, поскольку их ожидает та же участь, своих намерений убийцы не скрывают, – добавили зоозащитники.

К посту приложены фотографии выживших животных и описание их характеров. Получить больше информации можно по номеру телефона: 8 952 539 11 21 (Аня).

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