Алексей Островский рассказал о строительстве дороги в смоленском микрорайоне Алтуховка. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.
Сегодня, 15 декабря, губернатор Алексей Островский проводит прямую линию с жителями Смоленской области.
Во время трансляции прозвучал вопрос о строительстве дороги из микрорайона Алтуховка.
– Сейчас завершают вопрос об экспертизе проектно-сметной документации. По завершению – пройдет комплексная процедура по определению подрядчика. Сразу после – начнется её строительство – сказал глава региона.
Алексей Островский также отметил, что в силу масштабности и дороговизны проекта он будет реализован в несколько этапов.
Ранее «КП» писала, что в Смоленской области отремонтируют 25 школ в рамках федеральной программы. Выполнить работы планируют в течение 5 лет.