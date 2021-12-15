Алексей Островский рассказал о строительстве дороги в смоленском микрорайоне Алтуховка. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Сегодня, 15 декабря, губернатор Алексей Островский проводит прямую линию с жителями Смоленской области.

Во время трансляции прозвучал вопрос о строительстве дороги из микрорайона Алтуховка.

– Сейчас завершают вопрос об экспертизе проектно-сметной документации. По завершению – пройдет комплексная процедура по определению подрядчика. Сразу после – начнется её строительство – сказал глава региона.

Алексей Островский также отметил, что в силу масштабности и дороговизны проекта он будет реализован в несколько этапов.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области отремонтируют 25 школ в рамках федеральной программы. Выполнить работы планируют в течение 5 лет.