Работы по созданию особой экономической зоны в Смоленской области продолжаются. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Во время прямой линии с губернатором Алексеем Островским сотрудница федерального информагентства ТАСС задала вопрос об особой экономической зоне «Стабна», создание которой анонсировалось на федеральном уровне.

По словам губернатора, соглашения с шестью резидентами, в число которых входят компании с проектами в разных сферах, уже подписаны. На данный момент проходит разработка проектно-сметной документации на строительство производств, которые будут локализированы в ОЭЗ.

Глава региона отметил, что число компаний, которые могут разместить свои мощности на данной территории, может быть увеличено. Площадь особой экономической зоны – 348 га.

В настоящее время уже решен вопрос с ПАО «Газпром» по проведению реконструкции распределительной газовой станции в деревне Жуково, через которую в ОЭЗ пойдет голубое топливо. А федеральное дорожное агенство «Росавтодор» обеспечит съезд с трассы М-1 в сторону «Стабны».

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