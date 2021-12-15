В Смоленске выбрали 20 зданий, облик которых будет изменен согласно новому дизайн-коду

Фото: Центр развития урабнистики.

Концепции оформления типовых и значимых городских фасадов разработал Центр развития урбанистики при поддержке Фонда Президентских грантов. Список фасадов определен в результате исследования, в рамках которого были собраны мнения более 400 горожан.

Для удобства пользователей разработана интерактивная платформа дизайнкодсмоленска.рф. На ней можно ознакомиться с разработанными концепциями и результатами проведенных исследований.

Кроме того, площадка позволяет в доступной форме изучить наглядное пособие по установке информационных конструкций в экстерьере города, получить больше информации о проекте и предложить свою идею по улучшению архитектурного облика города с помощью сервиса "Чего-хочет-город".

Наиболее популярные и горячие в обсуждении идеи лягут в основу при разработке новых архитектурных концепций оформления городских фасадов.

Команда проекта уже разработала архитектурно-художественные концепции первых 20-ти зданий: в их число попали как здания в историческом центре, так и на улицах Рыленкова, Попова, Николаева, Кирова, Лавочкина и др. С подробным списком локаций можно ознакомиться на сайте проекта.

Справка:

Дизайн-код — это проиллюстрированный набор правил, требований и ре омендаций по вопросам обли а города. В отличие о градостроительных до ументов, оторые определяют, а строить город, дизайн- од говорит о том, а город должен выглядеть. В дизайн- оде требования расписаны полноценно, есть подробная графичес ая часть, оторая по азывает, а , например, размещать вывес и на зданиях.

Благодаря интерактивному пособию об облике Смоленска, предприниматели и городские власти смогут ознакомиться с правилами установки вывесок и создания архитектурно-художественной концепций зданий в удобной и интересной форме.

Быстрый доступ к данным позволяет любому горожанину при необходимости благоустройства фасада понять, как правильно выполнить работы, сохранить архитектурный облик здания и создать комфортные условия для перемещения жителей по городу.