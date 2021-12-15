В Смоленской области сдача ПЦР-тестов от детей не требуется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе прямой трансляции с губернатором Алексеем Островским смоляне задали вопрос об обязанности детей, посещающих досуговые и учебные заведения, а также другие общественные места, сдавать ПЦР-тесты.

Глава региона ответил, что дети не обязаны этого делать, это не соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Кроме того, Алексей Островский отметил, что стоимость ПЦР-тестов излишне высока и не соответствует финансовым возможностям смолян.

Также губернатор разделяет позицию представителей малого бизнеса и их недовольство введенными ограничениями для общепита, по которым кафе и рестораны могут работать только до 20:00. Администрация региона обязана соблюдать предписания Роспотребнадзора, а введённые ограничения – вынужденная мера во время пандемии коронавируса.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область занимает 38 место по заболеваемости коронавирусом в России. Темп прироста заболевших снизился на 25%.