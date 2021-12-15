Сотрудникам Вяземской и Гагаринской ЦРБ выплатили компенсации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ходе онлайн-трансляции губернатору Алексею Островскому поступил вопрос, касающийся проверок районных больниц и станций скорой помощи в Вяземском и Гагаринском районах.

В ноябре сотрудники выразили несогласие с низкой заработной платой и высокими нагрузками в условиях кадрового дефицита в период распространения коронавируса.

После обращения медиков глава региона поручил решить этот вопрос. С персоналом центрально-районных больниц проводили встречу сотрудники администрации и прокуратуры. По словам и.о. заместителя губернатора Виктории Макаровой, руководству учреждений выдали справки о нарушениях и рекомендации по их исправлению.

Сотрудникам выплатили компенсации, повысили оклады, а также стимулирующие выплаты за работу в ночные смены и в неполной комплектации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области сдача ПЦР-тестов от детей не требуется. Это не соответствует предписаниям Роспотребнадзора.