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Общество15 декабря 2021 12:00

Все школы Смоленска перешли на дистанционное обучение

Занятия в очном формате приостановили на 7 календарных дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Все школы Смоленска перешли на дистанционное обучение.

Все школы Смоленска перешли на дистанционное обучение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление образования и молодежной политики администрации Смоленска опубликовало приказ о приостановлении учебного процесса в школах и учреждениях дополнительного образования.

На основании письма регионального управления Роспотребнадзора «в целях предупреждения распространения заболеваемости острыми респираторными инфекциями» учебные занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях будут приостановлены на 7 календарных дней, начиная с 16 декабря.

В течение недели в школах должны провести санитарно-эпидемиологические мероприятия. Учебный процесс будет организован в дистанционном формате.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области отремонтируют 25 школ в рамках федеральной программы. Выполнить работы планируют в течение 5 лет.