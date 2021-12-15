Все школы Смоленска перешли на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление образования и молодежной политики администрации Смоленска опубликовало приказ о приостановлении учебного процесса в школах и учреждениях дополнительного образования.

На основании письма регионального управления Роспотребнадзора «в целях предупреждения распространения заболеваемости острыми респираторными инфекциями» учебные занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях будут приостановлены на 7 календарных дней, начиная с 16 декабря.

В течение недели в школах должны провести санитарно-эпидемиологические мероприятия. Учебный процесс будет организован в дистанционном формате.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области отремонтируют 25 школ в рамках федеральной программы. Выполнить работы планируют в течение 5 лет.