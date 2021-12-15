В Смоленской области отремонтировали 890 километров линий электропередач. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации региона прошла рабочая встреча губернатора Алексея Островского с новым директором филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Андреем Сорокиным.

В преддверии отопительного сезона 2021-2022 годов в рамках программы техобслуживания энергетики отремонтировали более 890 километров линий электропередач и 670 трансформаторных подстанций, а также расчистили свыше 3100 га просек воздушных линий электропередач, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

К ликвидации возможных аварий и нештатных ситуаций в филиале готовы 164 бригады в составе 556 человек, 269 единиц автомобильной и специальной техники. В распоряжении «Смоленскэнерго» находятся 80 резервных источников электроснабжения общей мощностью 2,72 МВт, которые могут быть использованы для временной подачи электроэнергии, в первую очередь, к социально значимым объектам.

– Для нас это очень важно, поскольку от готовности оборудования и персонала к оперативному реагированию на внештатные и чрезвычайные ситуации зависит комфорт смолян, а также стабильная работа предприятий и социальных учреждений, – написал глава региона.

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