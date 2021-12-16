Ректор и сотрудник смоленского вуза подозреваются в краже более 1,5 миллионов рублей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении ректора и сотрудника смоленского университета возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ. Они подозреваются в хищении денежных средств учебного заведения.

С июня 2020 года по июнь 2021 года ректор вуза совместно с директором одного из структурных подразделений учебного заведения похитили более 1,5 миллиона рублей.

По указанию руководителя университета работникам, которые ранее устанавливали системы водоснабжения в загородном доме ректора, выплатили премию в общей сумме 150 тысяч рублей.

Кроме того, средства университета были потрачены на необоснованную премию директору структурного подразделения учебного заведения. Ему выплатили 600 тысяч рублей, на которые позже было куплено сантехническое оборудование, предназначенное для установки в доме ректора.

Далее в рамках государственного контракта на выполнение ремонта в университете директору перечислили более 800 тысяч рублей. Ремонтные работы не были выполнены, а деньги подозреваемые поделили между собой и потратили на собственные нужды.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, расследование уголовного дела продолжается. По месту работы и по месту жительства подозреваемых проводят обыски, опрашивают свидетелей.

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