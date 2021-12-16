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Общество16 декабря 2021 5:41

Следком ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М-1 в Смоленской области

Пассажир легковушки скончался в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Следком ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М-1 в Смоленской области.

Следком ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М-1 в Смоленской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев аварии, в которой погиб мужчина.

Около 21 вечера 14 ноября на 194 км + 217 м (в направлении Минска) трассы М-1 «Беларусь» автомобиль Kia Rio с государственным регистрационным знаком «А123СС67» попал в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, в результате происшествия пассажир автомобиля получил травмы и позже скончался в больнице.

Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (915) 655-98-77.

Ранее «КП» писала, что в Вяземском районе «ГАЗель» сбила ограждение. Водитель не пострадал.