Следком ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев аварии, в которой погиб мужчина.

Около 21 вечера 14 ноября на 194 км + 217 м (в направлении Минска) трассы М-1 «Беларусь» автомобиль Kia Rio с государственным регистрационным знаком «А123СС67» попал в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, в результате происшествия пассажир автомобиля получил травмы и позже скончался в больнице.

Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (915) 655-98-77.

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