Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 16 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 16 декабря, на территории Смоленской области будет облачно. Местами регион застелет туман. По прогнозам смоленского ЦГМС, временами возможны небольшие осадки в виде снега с дождём. Ветер подует юго-западный, 4 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…+4°C.

В Смоленске: +1°C …+3°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет падать.

Читай также: все школы Смоленска перешли на дистанционное обучение. Занятия в очном формате приостановили на 7 календарных дней.