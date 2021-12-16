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Общество16 декабря 2021 6:01

Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 16 декабря

Столбики термометров поднимутся до +4
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 16 декабря.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 16 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 16 декабря, на территории Смоленской области будет облачно. Местами регион застелет туман. По прогнозам смоленского ЦГМС, временами возможны небольшие осадки в виде снега с дождём. Ветер подует юго-западный, 4 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…+4°C.

В Смоленске: +1°C …+3°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет падать.

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