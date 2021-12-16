Островский и Сорокин обсудили актуальные вопросы развития Смоленскэнерго

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В Смоленске состоялась рабочая встреча Губернатора Смоленской области Алексея Островского и заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Андрея Сорокина.

Стороны обсудили перспективы развития энергетической инфраструктуры «Смоленскэнерго» и ее готовность к зимнему сезону, наметили векторы взаимодействия и планы на будущее.

В преддверии отопительного сезона 2021-2022 годов в рамках программы технического обслуживания и ремонта энергетики отремонтировано более 890 км линий электропередач и 670 трансформаторных подстанций, расчищено свыше 3100 га просек воздушных линий электропередач. На данные работы было направлено порядка 104 млн рублей.

К ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиале готовы 164 бригады в составе 556 человек, 269 единиц автомобильной и специальной техники. В распоряжении энергетиков «Смоленскэнерго» находятся 80 резервных источников электроснабжения общей мощностью 2,72 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии, в первую очередь, к социально значимым объектам.

«Уважаемый Андрей Анатольевич [Сорокин], в первую очередь, хочу Вас поздравить с назначением на должность руководителя смоленского филиала ПАО «Россети Центр» – важной энергетической организации, как на федеральном, так и на региональном уровне. У нас сложились хорошие профессиональные взаимоотношения с представителями филиала компании и ее генеральным директором Игорем Владимировичем Маковским.

Рассчитываю, что наше с Вами сотрудничество будет столь же продуктивным в интересах развития Смоленской области. Для нас очень важно, что смоленские энергетики выполнили подготовку к отопительному сезону качественно и в срок. От готовности оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации зависит комфорт жителей области, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов. Если по каким-то вопросам нужна будет моя помощь, готов оказать всестороннее содействие», - сказал Алексей Островский.

«Алексей Владимирович, спасибо. На Смоленщине уже много лет успешно реализуются проекты по электроснабжению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий, социально-значимых учреждений. Особая роль в компании отводится обеспечению доступности технологического присоединения, что позитивно сказывается на повышении инвестиционной привлекательности региона», - ответил Андрей Сорокин, директор филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

«Андрей Анатольевич, Ваша компания всегда активно взаимодействовала с инвесторами, которые реализуют в регионе проекты, требующие проработки в части электричества и последующего подключения. Уверен, что этот курс на плодотворное сотрудничество будет сохранен. Рад нашему знакомству, успехов вам на занимаемой должности», - добавил губернатор.

«Алексей Владимирович, спасибо за прием и готовность плотно взаимодействовать. Все необходимые рабочие вопросы мы продолжим рассматривать и решать оперативно, в моем лице Вы всегда найдете поддержку со стороны компании», - подчеркнул Андрей Сорокин.