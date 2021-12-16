Смоленские творческие проекты высоко оценили на федеральном уровне.

В Москве состоялась IX церемония вручения национальной премии «Гражданская инициатива». В церемонии приняли участие известные деятели культуры, искусства и политики.

Преподаватели Детской школы искусств имени М.А. Балакирева города Смоленска представили на конкурс проект «Всероссийский художественный конкурс «Любимых книг волшебный мир» в номинации «Духовное наследие».

Большое жюри национальной премии во главе с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным высоко оценило инициативу смоленских балакиревцев, рассказали в пресс-службе городской администрации. Проект вошел в шестерку лучших работ России за 2020 год среди 780 участников номинации.

«Всероссийский художественный конкурс «Любимых книг волшебный мир» проводится Детской школой искусств имени М.А. Балакирева при поддержке Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского и Смоленской художественной галереи. Ежегодно он привлекает все больше и больше юных художников из разных городов России и ближнего зарубежья.

В 2022 году конкурс будет посвящен 210-летию Отечественной воны 1812 года, с героическими событиями которой неразрывно связана Смоленщина.

Также среди победителей премии – проект Смоленского регионального отделения Союза дизайнеров России «Международная школа дизайна архитектурно-исторической среды». В рамках проекта разработано более 50 концепции благоустройства и развития территорий, находящихся рядом с крепостной стеной.

Награду авторам проекта лично вручил Алексей Кудрин.

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