Одной из библиотек Смоленска присвоили имя Раисы Ипатовой. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В филиале муниципальной Централизованной библиотечной системы – библиотеке № 9 – состоялся торжественный вечер «Огромна маленькая жизнь», посвященный присвоению библиотеке имени Раисы Ипатовой – известной поэтессы и журналистки. Женщина скончалась 18 марта 2015 года на 69-м году жизни.

Поздравить с этим событием сотрудников библиотеки пришли писатели, друзья и коллеги Раисы Александровны, которая при жизни часто бывала здесь, общалась с сотрудниками, помогала вести просветительскую работу, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Теперь в библиотеке появился уголок, посвященный ее творчеству. Нехватки экспонатов нет. Она является автором многих книг, лауреатом премий Исаковского, а также победителем международного поэтического конкурса «Золотое перо – 2010». В маленьком музее есть и личные вещи, книги и черновики поэта.

Как отметила заведующий библиотекой Любовь Метелица, большую помощь в создании уголка оказал брат Раисы Александровны – Юрий Александрович, который поделился на памятном вечере своими воспоминаниями.

Ранее «КП» писала, что смоленские творческие проекты высоко оценили на федеральном уровне. Инициатива преподавателей детской школы искусств вошла в шестёрку лучших в России.