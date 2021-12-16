Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов национального рейтинга прозрачности закупок

Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов в национальном рейтинге прозрачности закупок. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошла ежегодная церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов, получивших наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность», рассказали в пресс-службе региона.

НРПЗ формируется с 2006 года независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Ключевые задачи рейтинга заключаются в непрерывном мониторинге закупок на предмет прозрачности, соблюдения законодательства, а также отслеживании основных структурных, экономических и правовых тенденций на рынке.

Смоленская область пятый год подряд входит в число регионов-лидеров, получивших наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность».

Стоит отметить, что по поручению губернатора Алексея Островского в регионе функционирует электронная система «Малые закупки», которая направлена на повышение прозрачности прямых закупок. Ее использование не только дает возможность контролировать прямые закупки, которые осуществляются заказчиками у единственного поставщика, но и позволяет экономить бюджетные средства, повышая эффективность закупок малого объема.

Ранее «КП» писала, что смоленские творческие проекты высоко оценили на федеральном уровне. Инициатива преподавателей детской школы искусств вошла в шестёрку лучших в России.