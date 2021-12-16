218 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 16 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки диагноз подтвердился у 218 смолян. Всего 81 873 случая заражения коронавирусом зафиксировано в регионе с начала пандемии. Успешно справились с болезнью 63 332, из них 482 – за последние сутки.

По оценкам Минздрава, Смоленская область в числе 37 субъектов за последнюю неделю демонстрирует максимальные темпы снижения смертности от ковида. Всего 2 257 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе, из них 6 – за минувшие сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 8 027 человек, из них 6 742 – в режиме самоизоляции, 1 285 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области сдача ПЦР-тестов от детей не требуется. Это не соответствует предписаниям Роспотребнадзора.