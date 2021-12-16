Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 9:01

В Смоленске опубликовали график работы колеса обозрения в новогодние праздники

Один из любимых аттракционов смолян будет работать и в праздничные дни
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленске опубликовали график работы колеса обозрения в новогодние праздники. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В Смоленске опубликовали график работы колеса обозрения в новогодние праздники. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В сообществе аттракциона в соцсетях опубликовали график работы колеса обозрения с 25 декабря по 9 января:

– с 25 по 31 декабря: 12:00-22:00

– 31 декабря: с 12:00. До какого времени, будет сообщено позже.

– 1 января: 14:00 - 22:00

– с 2 по 9 января: 10:00 - 22:00

Читай также: одной из библиотек Смоленска присвоили имя Раисы Ипатовой. В библиотеке появился уголок, посвященный творчеству известной журналистки и поэтессы.