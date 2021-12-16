В Смоленске мужчина ответит в суде за фальсификацию доказательств по делу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении 48-летнего жителя Смоленска возбуждено уголовное дело по статье 303 УК РФ. Он обвиняется в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем, предоставил через своего представителя в Арбитражный суд Смоленской области заявление, в котором просил взыскать с организации более 13,5 млн рублей за улучшения арендованного имущества. В обоснование требований обвиняемый приложил поддельные документы – договоры на выполнение ремонта и монтажа в помещениях арендованных им зерноскладах, находящихся на территории Смоленского района, а также документы, свидетельствующие об оплате выполненных работ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что ректор и сотрудник смоленского вуза подозреваются в краже более 1,5 миллионов рублей. Руководитель учебного заведения необоснованно выплачивал премии работникам.