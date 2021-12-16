В Дорогобужском районе водитель «Ниссана» пострадал в ДТП

В Дорогобужском районе водитель автомобиля Nissan пострадал в ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Около 17:20 часов вечера в среду, 15 декабря, на 4-м километре трассы «Дорогобуж – Верхнеднепровский – Струково» в ДТП пострадал мужчина.

25-летний водитель автомобиля Nissan Almera при проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21214», за рулем которого находился 57-летний мужчина.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, водитель иномарки получил ранения.

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