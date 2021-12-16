Ректору смоленского университета спорта предъявили обвинения в краже 1,5 млн рублей

Ректору смоленского университета спорта предъявили обвинения в краже 1,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В Смоленске продолжается расследование уголовного дела в отношении ректора и сотрудника смоленского вуза. Они обвиняются в хищении денежных средств учреждения.

Следствием установлено, что в период с июня 2020 года по июнь 2021 года руководитель университета совместно с директором одного из структурных подразделений учебного заведения похитили 1,5 миллиона рублей.

15 декабря подозреваемые были задержаны. По месту их жительства и работы провели обыски, в ходе которых были найдены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, 16 декабря ректору и его подчиненному предъявлены обвинения в совершении присвоения и растраты денежных средств образовательного учреждения. В настоящее время следователи проводят допросы обвиняемых. Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

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