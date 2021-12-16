В Смоленске более 1200 человек остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

16 декабря в ГУ МЧС по Смоленской области поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Промышленном районе Смоленска.

Причиной отключения стал естественный износ трубы в районе дома №6 по улице Твардовского.

В зоне отключения находятся 5 жилых домов с населением 1227 человек, а также средняя школа №27. На данный момент учебный процесс в учреждении организован в дистанционном формате.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, ремонтные работы проводятся силами аварийно-восстановительной бригады АВБ МУП "Теплосеть".

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