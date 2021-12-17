Прокуратура организовала проверку по факту деятельности майнинговой фермы в смоленском вузе. Фото: пресс-служба Смоленского государственного университета спорта.

После задержания ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца прокуратура организовала проверку в учебном заведении.

В ходе проверки было установлено, что на территории вуза организована майнинговая ферма. Её деятельность причинила образовательному учреждению ущерб на сумму более 5 миллионов рублей, в связи с незаконным подключением к электрическим сетям академии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области, в настоящее время проверка продолжается, по её результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области.

Ранее «КП» писала, что ректору смоленского университета спорта предъявили обвинения в краже 1,5 млн рублей. В ходе обысков по месту работы и жительства были найдены предметы, имеющие значение для расследования.