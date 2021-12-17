В Смоленской области выделили более 72 млн рублей на приобретение квартир для детей-сирот. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Как сообщили в Управлении опеки и попечительства администрации Смоленска, в 2021 году объем средств, выделенных бюджету города из бюджета Смоленской области на приобретение 38 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составил 72 200 760 рублей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент приобретены 8 квартир на вторичном рынке жилья. Заключены 30 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путём участия в долевом строительстве многоквартирных домов, которые должны быть введены в эксплуатацию не позднее 1 октября 2022 года.

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