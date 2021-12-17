В Смоленске открыли выставку, посвященную истории образования и развития органов прокуратуры. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленском Историческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Прокуратура Смоленской области: 300 лет на страже закона», приуроченной к юбилею российской прокуратуры 12 января 2022 года. Мероприятие посетил Алексей Островский.

На выставке представлено более 300 экспонатов, посвященных трем векам истории отечественной прокуратуры, рассказали в пресс-службе региона. Они отражают историю создания и становления российской прокуратуры, а также наиболее значимые события регионального ведомства.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Гости могут увидеть личные вещи ветеранов органов прокуратуры, криминалистическую технику, специальную литературу, архивные документы и многое другое. Самые ценные экспонаты коллекции – реконструкция кабинета прокурора советской эпохи, а также пуговицы с изображением колонны (столпа) «ЗАКОНЪ» и кокарды начала XIX века.

На стендах размещены архивные документы о наиболее резонансных уголовных делах дореволюционного периода, например, о побеге Соньки «Золотой ручки» из Смоленского тюремного замка, фальсификации кредитных банковских билетов.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Выставку «Прокуратура Смоленской области: 300 лет на страже закона» можно посетить в течение всего 2022 года. Она находится в здании Исторического музея по адресу: улица Ленина, дом 8, 3 этаж.

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