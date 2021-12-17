В Смоленске определили места для спортивного отдыха в зимний период. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Подготовка к эксплуатации лыжных баз, катков и хоккейных коробок будет проведена с учетом действующих коронавирусных ограничений, отметили в пресс-службе администрации города.

Планируется, что этой зимой для жителей и гостей Смоленска будет доступно 13 объектов для массового спортивного отдыха.

Лыжные базы:

– Лыжная прокатная база, улица Черняховского, 20В.

– Дворец спорта «Юбилейный», улица Черняховского, 29.

- Лыжная трасса «СГУС», проспект Гагарина, 23.

- СОК «Смена», поселок Красный Бор.

Катки:

– ЦПКиО «Лопатинский сад», улица Ленина, 2А.

– «НИУ «МЭИ», Энергетический проезд, 1.

– Площадь Ленина.

– Дворец спорта «Юбилейный», улица Черняховского, 29.

– «Спортивная школа по хоккею с шайбой», улица 25 Сентября, 39.

– Ледовый дворец «СГУС», проспект Гагарина, 23.

– Плавательный бассейн «Дельфин», улица Кутузова, 2Г.

Хоккейные коробки

– «НИУ «МЭИ», Энергетический проезд, 1.

– Площадь Ленина.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске опубликовали график работы колеса обозрения в новогодние праздники. Один из любимых аттракционов смолян будет работать и в праздничные дни.