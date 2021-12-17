В Смоленске определили места для спортивного отдыха в зимний период. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.
Подготовка к эксплуатации лыжных баз, катков и хоккейных коробок будет проведена с учетом действующих коронавирусных ограничений, отметили в пресс-службе администрации города.
Планируется, что этой зимой для жителей и гостей Смоленска будет доступно 13 объектов для массового спортивного отдыха.
Лыжные базы:
– Лыжная прокатная база, улица Черняховского, 20В.
– Дворец спорта «Юбилейный», улица Черняховского, 29.
- Лыжная трасса «СГУС», проспект Гагарина, 23.
- СОК «Смена», поселок Красный Бор.
Катки:
– ЦПКиО «Лопатинский сад», улица Ленина, 2А.
– «НИУ «МЭИ», Энергетический проезд, 1.
– Площадь Ленина.
– Дворец спорта «Юбилейный», улица Черняховского, 29.
– «Спортивная школа по хоккею с шайбой», улица 25 Сентября, 39.
– Ледовый дворец «СГУС», проспект Гагарина, 23.
– Плавательный бассейн «Дельфин», улица Кутузова, 2Г.
Хоккейные коробки
– «НИУ «МЭИ», Энергетический проезд, 1.
– Площадь Ленина.
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