Снег с дождём пройдёт в Смоленской области 17 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 17 декабря, в Смоленске и области будет пасмурно. Временами, согласно прогнозам смоленского ЦГМС, пройдёт небольшой снег с дождём. Местами образуется слабый гололёд, на дорогах – гололедица. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C …+2°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет расти.

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