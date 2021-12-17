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Общество17 декабря 2021 6:08

Снег с дождём пройдёт в Смоленской области 17 декабря

Порывы ветра могут достигать 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снег с дождём пройдёт в Смоленской области 17 декабря.

Снег с дождём пройдёт в Смоленской области 17 декабря.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 17 декабря, в Смоленске и области будет пасмурно. Временами, согласно прогнозам смоленского ЦГМС, пройдёт небольшой снег с дождём. Местами образуется слабый гололёд, на дорогах – гололедица. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C …+2°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет расти.

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