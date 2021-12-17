Грузовик опрокинулся ночью на трассе в Кардымовском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла около 01:00 ночи в пятницу, 17 декабря. На пункт связи ПСЧ №31 поступило сообщение о ДТП в Кардымовском районе. На место происшествия выехали автоцистерна и три спасателя.

Информация подтвердилась – на 19-м километре автомобильной дороги Смоленск-Вязьма-Зубцово опрокинулся грузовой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в ДТП имеется пострадавший, предположительно, водитель грузовика.

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