Ремонт межквартальных проездов станет долгосрочным проектом депутатов от «Единой России» и Администрации Смоленска. Фото: smolensk.er.ru.

В 2022 году в Смоленске продолжится программа капитального ремонта внутриквартальных проездов. В перечень вновь войдут подъезды к социальным объектам. Предварительно, в списке 40 адресов – 13 в Заднепровском районе, 11 в Ленинском и 16 проездов отремонтируют в Промышленном районе Смоленска.

Подводя итоги пилотного для областного центра проекта, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов отметил, что он продолжит свое существование и в дальнейшем.

«Ремонт межквартальных проездов – это актуальная тема для смолян, с этими проблемами часто обращаются жители и во время приемов граждан. В этом году мы реализовывали программу впервые, поэтому столкнулись с рядом технических и организационных трудностей. Задача самой большой фракции («Единой России») в городском Совете сегодня – разобраться в этих вопросах и найти пути решения, чтобы в 2022 году таких трудностей не было», - обратился к коллегам Игорь Ляхов.

Ремонт межквартальных проездов станет долгосрочным проектом депутатов от «Единой России» и Администрации Смоленска. Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, в этом году по инициативе фракции «Единой России» в горсовете на ремонт внутриквартальных проездов из регионального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Средства пошли на 41 объект. До этого территории не попадали ни в одну из действующих программ: значительная часть из них юридически не была размежевана и не имела собственника.

В перечень работ по ремонту внутриквартальных проездов входит замена дорожного полотна, обустройство пешеходной зоны. Часто жители города просят включить дополнительные работы. По словам начальника управления дорожного хозяйства и строительства Натальи Майоровой, в таких случаях Администрация Смоленска старается синхронизировать работы с другими проектами по благоустройству, которые действуют в областном центре.

Депутат горсовета Валерий Леонов высказал опасения по поводу того, что недоделки 2021 года не устранят весной. В администрации Смоленска заверили, что срок гарантийных обязательств подрядчика равен 4-5 лет, поэтому замечания после зимнего периода будут устранены.

Ремонт межквартальных проездов станет долгосрочным проектом депутатов от «Единой России» и Администрации Смоленска. Фото: smolensk.er.ru.

Кроме того, присутствующие сошлись во мнении, что принимать работы должны не только специалисты, но и депутаты по округу. «С учетом того, что инициатива о ремонте исходила от депутатов, членов фракции «Единая Россия», и ответственность на вас возлагается, поэтому депутаты обязательно должны участвовать в приемке», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Ключевой темой остается взаимодействие депутатов, инициаторов программы капремонта, с жителями на своих округах. Отметим, что уже в этом году городские депутаты полностью контролировали работы, проводили встречи со смолянами, высказывали общие пожелания и претензии подрядчикам.

Павел Самусенков уверен, что и до начала работ в 2022 году необходимо учесть мнение жителей. Старшие по домам должны присутствовать при планировании будущих работ.

Своим опытом взаимодействия поделился и депутат горсовета Владимир Бурдули. Благодаря тесному взаимодействию с руководством детского сада «Колобок» и жителями близлежащих домов, удалось включить проезд в программу на следующий год.

Заместитель Главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко рассказала, как формировался список проездов, которые будут отремонтированы в 2022 году. В него вошли проблемные адреса, на которые обращали внимание жители Смоленска, активисты ОНФ, депутаты. Большинство проездов из списка по-прежнему сохраняют социальную составляющую – проезды к поликлиникам, детским садам, школам.

Предварительный список межквартальных проездов на 2022 год.