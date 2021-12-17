В Смоленском регионе отремонтировано 25 железнодорожных переездов в 2021 году. Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленском регионе МЖД проведён ремонт 25 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». На 15 переездах обновлены дорожные знаки, установлены новые направляющие столбики со светоотражающими элементами, на четырех заменено резинокордовое покрытие и заградительное устройство на одном переезде.

Кроме того, железнодорожники провели осмотр всех 212 переездов, проверили устройства переездной сигнализации, освещение, а также наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка.

Для снижения количества ДТП железнодорожники совместно с ГИБДД провели в этом году на территории Смоленской области 119 профилактических рейдов, в ходе которых было проинструктировано более 12 тыс. водителей.