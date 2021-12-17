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Здоровье17 декабря 2021 8:54

227 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 декабря

8 человек погибли за сутки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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227 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 декабря.

227 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 декабря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число случаев заражения COVID-19 в Смоленской области составляет 82 100. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки диагноз подтвердился у 227 жителей региона.

Количество выздоровевших на текущий момент – 63 806 человек. Также на территории региона зафиксировано 2 265 случаев с летальным исходом, из них 8 – за минувшие сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 7 905 человек, из них 6 654 – в режиме самоизоляции, 1 251 – в стационаре.

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