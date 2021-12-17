В Смоленске наградили лучших врачей смоленского здравоохранения. Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в Смоленске.

Одноименный профессиональный конкурс проводится ежегодно, и давно уже стал традицией. Он позволяет познакомить жителей региона с лучшими медиками, которые посвятили свою жизнь служению людям, взяв на себя ответственность за их здоровье и жизни.

Целью проведения конкурса является повышение престижа профессии врача и ее значимости в системе жизненных координат любого человека и общества в целом.

На звание лучшего по профессии в 2021 году претендовал 31 врач из 28 учреждений в 16 номинациях. Лауреатами стали 16 человек:

– В номинации «Лучший врач инструментальной диагностики» признана врач функциональной диагностики ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» Юлия Городная;

– «Лучший врач медицинской реабилитации» врач-физиотерапевт ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1» Нонна Виноградова;

– «Лучший врач по диагностическим исследованиям» – врач ультразвуковой диагностики ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» Марина Гончарова;

– «Лучший врач скорой медицинской помощи» – врач скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Дмитрий Зек;

– «Лучший врач службы крови» – врач-трансфузиолог ОГБУЗ «Смоленский центр крови» Елена Куприщенко;

– «Лучший кардиолог» – врач-кардиолог ОГБУЗ «Поликлиника №2» Ирина Пробченкова;

– «Лучший офтальмолог» – врач-офтальмолог ОГБУЗ «Детская клиническая больница» Светлана Подолякина;

– «Лучший педиатр» – врач-педиатр ОГБУЗ «Детская клиническая больница» Екатерина Матвеева;

– «Лучший психиатр» – врач-психиатр ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер» Ирина Яковлева

– «Лучший руководитель медицинской организации» – заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» Максим Ковалев;

– «Лучший стоматолог» – врач-стоматолог детский ОГБУЗ «Ярцевская городская стоматологическая поликлиника» Лариса Юденкова;

– «Лучший терапевт» – врач-терапевт ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» Анатолий Новиков;

– «Лучший участковый педиатр» – врач-педиатр участковый ОГБУЗ «Детская клиническая больница» Ольга Урываева;

– «Лучший фтизиатр» – врач-фтизиатр ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» Елена Трун;

– «Лучший эндокринолог» – врач-детский эндокринолог ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» Юлия Лабузова;

– «Лучший хирург» – врач-хирург ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» Анатолий Прибыткин.

Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в Смоленске.

Важно отметить, что ежегодно смоленские врачи проходят на федеральный уровень и становятся победителями Всероссийского конкурса! В 2021 году лучшим врачом (3 место в номинации «Лучший фтизиатр») признана врач-фтизиатр ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» Елена Трун.

В связи со сложной эпидемобстановкой по новой коронавирусной инфекции награждение прошло без торжественной церемонии. Победителей наградили в индивидуальном порядке на базе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Для большинства награжденных участие в конкурсе было первым опытом. Победители отметили, что это приятное поощрение за их работу. Медицинские работники с легким стеснением делились, что не ожидали «вот так вот сразу» получить столь высокую для них награду.

Победитель регионального и федерального этапов, врач-фтизиатр ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» Елена Трун рассказала, что подготовка к конкурсу не была для нее сложной.

– Просто показала свою работу за три года – диспансерную и лечебную – вот и все! Спасибо за оценку работы! – сказала доктор.

А «Лучший участковый педиатр» – врач-педиатр участковый ОГБУЗ «Детская клиническая больница» Ольга Урываева отметила серьезные требования к участникам.

– Подготовка работы проходила в период пандемии, много врачей болело, было много пациентов, плюс подготовка конкурсной работы. Требования к участникам были серьезные. Требовалось подтвердить свою работу не только в бумажном варианте – было много и видеосъемок. Радостно, что мы справились с трудностями и вошли в число лучших по профессии, – говорит Ольга Урываева.

Еще один победитель регионального этапа в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» врач скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Дмитрий Зек рассказал, что победа для него стала полной неожиданностью. На награждении доктор признался, что работа врачом скорой помощи сложная и в то же время интересная!

– У нас всегда много вызовов! Мы сталкиваемся с разными рода ситуациями – иногда людям нужна не только помощь, но и поддержка. Особенно мне запомнился вызов к нашей коллеге, работавшей фельдшером в 70-х годах, когда практически не было оборудования – только глаза, руки, фонендоскоп и багаж знаний помогали спасать людей. В короткой беседе она поделилась историями из практики и дала нам наставления. Приятно, когда вызовы оставляют теплые чувства, – отметил Дмитрий Зек, пожелав жителям региона крепкого здоровья и предновогоднего настроения!

Читай также: новый стационарный рентген-аппарат поступил в Холм-Жирковскую ЦРБ. На современном оборудовании врачи смогут ежедневно проводить до 30 исследований.