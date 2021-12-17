В Смоленске стоимость проезда в маршрутках повысится с 20 декабря.
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Организация ООО «Меркурий», предоставляющая услуги в сфере пассажирских перевозок автобусами малой вместимости в Смоленске, опубликовала на официальной странице в соцсетях информацию о том, что с 20 декабря 2021 года повысится стоимость проезда в общественном транспорте областного центра.
Проезд на маршрутах 27н и 56н будет составлять 28 рублей по безналичному расчету и 30 рублей за наличный расчет, говорится в сообщении.
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