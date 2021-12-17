Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 12:44

Ректора Смоленского государственного университета спорта заключили под стражу

Решение вынес Ленинский районный суд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ректора Смоленского государственного университета спорта заключили под стражу.

Ректора Смоленского государственного университета спорта заключили под стражу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленске продолжается расследование уголовного дела в отношении ректора СГУС Георгия Греца. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Установлено, что подозреваемый в период с июня 2020 года по июнь 2021 года похитил денежные средства вуза в сумме более 1,5 миллионов рублей.

Прокуратура Смоленской области поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения ректора под стражу.

17 декабря, по информации пресс-службы ведомства, Ленинский районный суд также вынес решение о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее «КП» писала, что прокуратура организовала проверку по факту деятельности майнинговой фермы в смоленском вузе. Ущерб учреждению составил более 5 миллионов рублей.