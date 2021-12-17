Ректора Смоленского государственного университета спорта заключили под стражу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Смоленске продолжается расследование уголовного дела в отношении ректора СГУС Георгия Греца. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК РФ «Присвоение и растрата».
Установлено, что подозреваемый в период с июня 2020 года по июнь 2021 года похитил денежные средства вуза в сумме более 1,5 миллионов рублей.
Прокуратура Смоленской области поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения ректора под стражу.
17 декабря, по информации пресс-службы ведомства, Ленинский районный суд также вынес решение о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее «КП» писала, что прокуратура организовала проверку по факту деятельности майнинговой фермы в смоленском вузе. Ущерб учреждению составил более 5 миллионов рублей.