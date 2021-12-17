Ректора Смоленского государственного университета спорта заключили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленске продолжается расследование уголовного дела в отношении ректора СГУС Георгия Греца. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Установлено, что подозреваемый в период с июня 2020 года по июнь 2021 года похитил денежные средства вуза в сумме более 1,5 миллионов рублей.

Прокуратура Смоленской области поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения ректора под стражу.

17 декабря, по информации пресс-службы ведомства, Ленинский районный суд также вынес решение о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее «КП» писала, что прокуратура организовала проверку по факту деятельности майнинговой фермы в смоленском вузе. Ущерб учреждению составил более 5 миллионов рублей.