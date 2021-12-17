Более 7,7 тысяч услуг предоставили смоленскому бизнесу в 2021 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

За 2021 год смоленскому бизнесу предоставлено более 7,7 тысяч услуг на сумму около 48 млн рублей. Областной Фонд поддержки предпринимательства выдал 356 микрозаймов в размере более 408 млн рублей, а предоставленные им поручительства позволили привлечь в экономику региона свыше 893 млн рублей заемных средств, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2021 году предприниматели, имеющие статус «социальное предприятие», получают поддержку в виде грантов в размере до 500 тысяч рублей. Его уже получили 37 компаний. Важно отметить, что среди них такие предприятия как «Банкон» и Смоленский электротехнический завод, обеспечивающие занятость инвалидов и лиц с ОВЗ.

Также в настоящее время заключаются соглашения с 14 получателями грантов, которые работают в сфере дошкольного и допобразования и воспитания детей и подростков, занимающихся оздоровительной деятельностью, изготовлением товаров народных промыслов.

В региональном Центре «Мой бизнес» продолжает работать «горячая линия» по мерам поддержки бизнеса. Обратиться можно по номеру телефона: 638-038.

В 2021 году Центр удостоен Благодарности Минэкономразвития за активную работу, создание и внедрение передовых практик в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Количество обращений ежегодно растет и составляет сегодня порядка 6 тысяч услуг.

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