В Смоленской области приняли главный финансовый документ. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе 34-го заседания Смоленской областной Думы шестого созыва, которое состоялось 17 декабря, приняли бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Проект соответствующего закона внёс губернатор Алексей Островский.

В первом чтении проект закона об областном бюджете региональные парламентарии приняли 25 ноября подавляющим большинством голосов. За время работы между первым и вторым чтением в документ внесли поправки, сообщил заместитель губернатора Алексей Гусев.

Так, в соответствии с поправками доходы областного бюджета на 2022 год составят 59 миллиардов – это на 2,6 миллиарда больше первоначальной цифры. Основной вклад в доходную часть внесут налоговые и неналоговые поступления – их сумма в 2022 году составит 41,5 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что региональный бюджет в 2022 году сохранит свою обязательную социальную направленность. Кроме того, при формировании бюджета были сохранены все меры социальной поддержки смолян, на реализацию которых предусмотрели 10 миллиардов рублей.

В рамках обсуждения проекта бюджета выступили представители политических фракций, сформированных в Смоленской областной Думе. По итогам дискуссии 34 депутата проголосовали за принятие бюджета во втором чтении. Губернатор Алексей Островский от имени администрации области выразил благодарность региональным парламентариям за поддержку бюджета.

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