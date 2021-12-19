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Происшествия19 декабря 2021 7:57

Частный дом загорелся в Рославльском районе

Огонь уничтожил мансардный этаж жилища
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Частный дом загорелся в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Частный дом загорелся в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В субботу, 18 декабря, в 13:40 дня спасателям поступило сообщение о возгорании Рославльском районе.

На место вызова выехали автоцистерны и 11 пожарных. По прибытии на место происшествия информация о возгорании подтвердилась — в деревне Павловка загорелся частный жилой дом.

Огонь уничтожил мансардный этаж, в пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 43-летний мужчина погиб в ночном пожаре. Одна из рассматриваемых причин возгорания – неосторожное обращение с огнём.