Частный дом загорелся в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В субботу, 18 декабря, в 13:40 дня спасателям поступило сообщение о возгорании Рославльском районе.

На место вызова выехали автоцистерны и 11 пожарных. По прибытии на место происшествия информация о возгорании подтвердилась — в деревне Павловка загорелся частный жилой дом.

Огонь уничтожил мансардный этаж, в пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 43-летний мужчина погиб в ночном пожаре. Одна из рассматриваемых причин возгорания – неосторожное обращение с огнём.