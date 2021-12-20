В Гагарине продолжают поиски 83-летней пенсионерки

В Гагарине продолжаются поиски 83-летней пенсионерки. Фото: ПСО «Сальвар».

Людмила Туманова ушла из дома 17 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

По информации ПСО «Сальвар», пропавшая ростом примерно 155 сантиметров, очень худая, носит очки.

Во что была одета – неизвестно, возможно, в домашнюю одежду и обувь.

Из особых примет родственники отмечают короткую стрижку, седые волосы. Страдает временной потерей памяти и дезориентацией. Нуждается в медицинской помощи.

Любую известную информацию просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-960-589-91-55, 102.

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