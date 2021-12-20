В Смоленске объявили благотворительный аукцион для помощи тяжелобольной девушке. Фото: страница Дарьи Козловой в соцсетях.

Дарья Козлова родилась и выросла в Смоленске. Сначала училась в школе с углублённым изучением иностранных языков, потом перешла в физико-математический лицей при МИФИ, окончила художественную школу. В 2019 году Даша поступила в университет «МИСиС» на специальность «композиционные наноматериалы и функциональные наносистемы».

Здоровье 20-летней девушки начало стремительно ухудшаться в январе 2021 года. За три недели она так ослабла, что не могла даже ходить. Постоянно повышалась температура, появилась сыпь, еда вызывала отвращение. Последний экзамен в университете Даша сдавала дистанционно из больницы, лежа под капельницей. Сразу после сессии врачи поставили девушке диагноз «острый лимфобластный лейкоз».

– Он нисколько меня не напугал, и я ни в коем случае не сдавалась. Обучение в вузе продолжила дистанционно, прямо из больничной палаты, – рассказывает Дарья на своей странице в соцсетях.

Она быстро вошла в ремиссию и вернулась к своей привычной жизни. Однако уже в начале сентября случился ранний рецидив. Химиотерапия перестала помогать, поэтому врачам пришлось искать альтернативные способы лечения.

Чтобы справиться с болезнью, Даше нужна трансплантация костного мозга. Донором станет отец девушки. Но для пересадки нужна ремиссия, а добиться её в этом случае довольно сложно.

Сейчас для выхода в ремиссию Даша проходит терапию препаратом биспонса. Врачи говорят о благоприятном исходе лечения, но биспонса с большой вероятностью приведёт к вено-окклюзионной болезни печени.

Чтобы избавиться от негативных жизнеугрожающих последствий терапии, сразу после окончания приёма биспонсы девушка должна начать лечение препаратом дефибротид («Дефителио»), который не зарегистрирован в России, и получить его по программе ОМС нельзя. А купить его самостоятельно, прежде всего вследствие его огромной стоимости, не представляется возможным — такой суммы у Даши и её семьи нет.

Сбор средств на лекарство девушке открыт на сайте Фонда борьбы с лейкемией. На данный момент собрано уже больше половины от необходимой суммы - 4 296 099 рублей.

Также преподаватели детской художественной школы им. М.К. Тенишевой Смоленска объявили благотворительный аукцион своих творческих работ для срочной помощи Даше:

«Мы предлагаем купить наши работы, для которых назначили начальную стоимость. Работы можно посмотреть с 17 декабря в культурно-выставочном центре имени Тенишевых (г. Смоленск ул. Пржевальского, д.3). По вопросам приобретения обращаться по тел.: 8-904-366-68-75 (Майя Вячеславовна). Если вы можете купить за сумму выше предложенной и тем самым помочь Даше, мы будем вам очень благодарны. Все собранные деньги будут перечислены на банковский счет Дарьи на ее лечение», – написали преподаватели.

Ознакомиться с работами можно здесь.

Читай также: в Гагарине продолжают поиски 83-летней пенсионерки. Женщина нуждается в медицинской помощи.