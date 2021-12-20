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Общество20 декабря 2021 6:07

Заморозки и метель ожидаются в Смоленской области 20 декабря

Столбики термометров опустятся до -11
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Заморозки и метель ожидаются в Смоленской области 20 декабря.

Заморозки и метель ожидаются в Смоленской области 20 декабря.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник на территории Смоленской области будет облачно. Днем пройдёт небольшой снег. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами ожидается слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем -11°C.…-6 °C, к вечеру возможно понижение до -15°C.

В Смоленске: -8°C.…-6 °C, к вечеру понижение до -12 °C.

Атмосферное давление 721 мм рт. столба, будет расти.

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