Lada Kalina загорелась ночью на улице Попова в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вызов о возгорании поступил спасателям около 01:00 ночи 20 декабря. На место происшествия выехали две автоцистерны и 6 пожарных.

По прибытии информация подтвердилась – огнём был охвачен автомобиль Lada Kalina, припаркованный возле одного из домов по улице Попова. Пламя удалось потушить до его распространения на соседние машины.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Огнем повреждено лако-красочное покрытие крыши и капота машины, выгорел полностью моторный отсек, огнем уничтожено переднее правое колесо, остекление. Что стало причиной возгорания – техническая неисправность или чей-то злой умысел – предстоит выяснить специалистам.

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