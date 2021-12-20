В Смоленской области 75 человек погибли в пожарах с начала года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации области в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в котором приняли участие руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, силовых структур и иных заинтересованных ведомств.

Первый вопрос повестки касался профилактики правонарушений, связанных с гибелью и травматизмом несовершеннолетних на пожарах.

С начала 2021 года на территории области зафиксировано снижение количества пожаров, однако они унесли жизни 75 человек, в том числе 6 детей, рассказали в пресс-службе администрации региона.

В области на регулярной основе проводятся обходы по домам многодетных семей и местам массового пребывания детей в целях повышения культуры пожаробезопасного поведения. Особое внимание обращается на отопление и электропроводку в жилых помещениях.

С обучающимися, воспитанниками и студентами проведено более 2500 профилактических бесед, инструктажей и классных часов по пожарной безопасности, по правилам безопасной эвакуации и поведении при возникновении ЧС. Ежегодно более 80 000 школьников и воспитанников, около 19 300 студентов, а также более 1 500 педагогов принимают участие во Всероссийских открытых уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», которые проводятся органами управления образованием совместно с ГУ МЧС по Смоленской области.

Также 180 мест проживания многодетных семей оборудовано дымовыми пожарными извещателями, в том числе, за счет средств муниципальных бюджетов и регионального Департамента по социальному развитию.

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