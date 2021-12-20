219 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 20 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 219 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 82 764.

По данным столичного Оперштаба, за все время выздоровели 65 350 жителей региона. Не справились с осложнениями 9 человек, всего 2 286 случаев с летальным исходом зарегистрировано в регионе.

В Смоленской области на базе 20 медицинских учреждений развернуто 2 202 койко-места, из них почти 70% – с подачей кислорода. В настоящее время 40,7% коек свободно.

Первым компонентом привиты более 420 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 395 тысяч смолян.

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