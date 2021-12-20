В Дорогобужском районе отремонтировали 10,6 км дорог по нацпроекту. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Дорогобужском районе отремонтировали два участка общей протяженностью 10,6 км дороги, соединяющей четыре района, рассказали в СОГБУ «Смоленскавтодор».

На объектах выполнили ремонт автобусных остановок, установили комплексы автономных систем освещения, барьерное и перильное ограждение, сигнальные столбики, а также выполнили работы по устройству тротуара.

Для обеспечения водоотвода выполнены работы по устройству прикромочных лотков, водосбросов по откосу насыпи, гасителей. Кроме того, выполнены работы по ремонту водопропускных труб.

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