В Смоленске дорога на улице Энгельса будет перекрыта до 31 декабря. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Смоленске продлили ограничение движения транспорта на пересечении улиц Чаплина и Энгельса. Об этом сообщили в администрации города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время строительства жилого дома перекрёсток улиц Чаплина и Энгельса и дорога на улице Энгельса (от улицы Нахимсона до улицы Чаплина) будут перекрыты до 31 декабря 2022 года.

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