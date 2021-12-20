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Общество20 декабря 2021 11:28

В Смоленске дорога на улице Энгельса будет перекрыта до 31 декабря

Движение транспорта ограничили из-за строительства жилого дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске дорога на улице Энгельса будет перекрыта до 31 декабря.

В Смоленске дорога на улице Энгельса будет перекрыта до 31 декабря.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Смоленске продлили ограничение движения транспорта на пересечении улиц Чаплина и Энгельса. Об этом сообщили в администрации города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время строительства жилого дома перекрёсток улиц Чаплина и Энгельса и дорога на улице Энгельса (от улицы Нахимсона до улицы Чаплина) будут перекрыты до 31 декабря 2022 года.

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