В Смоленске демонтировали информационное табло на Большой Советской. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский поручил в кратчайшие сроки демонтировать недавно установленное табло переменной информации (LED-экран) на улице Большая Советская в Смоленске, сообщили в пресс-службе администрации региона.

– К вопросам установки всевозможных рекламных и информационных конструкций, а главное, их согласования на предварительном этапе необходимо подходить взвешенно и осознанно, руководствуясь, прежде всего, тем, насколько органично они «впишутся» в исторический облик города. В данном конкретном случае, когда рядом размещается Успенский кафедральный собор – одна из главных достопримечательностей города Смоленска, а также памятник фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову, это вообще недопустимо, как с позиций формирования туристической привлекательности, так и с точки зрения элементарной эстетики. Очень жаль, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи профильным чиновникам, – отметил глава региона.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения Алексей Островский дал указание оборудовать светофорный объект на перекрестке улиц Соболева-Большая Советская-Студенческая-Беляева дорожными знаками и буферами, проекторами пешеходной стоп-линии, обзорными видеокамерами.

Читай также: в Дорогобужском районе отремонтировали 10,6 км дорог по нацпроекту. Работы прошли на двух участках дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново.