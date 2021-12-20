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Общество20 декабря 2021 14:04

Родители смогут посетить утренники в школах и садах Смоленска при наличии сертификата о вакцинации

Мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Родители смогут посетить утренники в школах и садах Смоленска при наличии сведений о вакцинации. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Родители смогут посетить утренники в школах и садах Смоленска при наличии сведений о вакцинации. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Ларисой Сидоренковой возможность присутствия родителей на новогодних утренниках в детских садах и школах.

Исходя из рекомендаций, все торжественные мероприятия пройдут только в рамках одного класса (группы) с последующей дезинфекцией помещений, рассказал глава региона на своей странице в соцсетях.

Родители или законные представители детей смогут присутствовать на утренниках при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, а также с учетом заполнения помещения не более 50% от проектной вместимости. Кроме того, обязательным условием является соблюдение масочного режима.

– Все эти ограничительные меры продиктованы, в первую очередь, заботой о здоровье и безопасности детей. И мы рассчитываем, что взрослые отнесутся к этому решению с пониманием, – добавил Алексей Островский.

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