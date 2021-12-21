Тела двух утонувших мужчин подняли из озёр в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

19 декабря сотрудники «Пожарно-спасательного центра» подняли из водохранилища Озерненского ГРЭС тело предположительно утонувшего ранее 69-летнего мужчины.

Также, по информации СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», из озера Смоленской ТЭЦ-2 подняли тело 51-летнего мужчины. Ранее в Смоленске объявили поиски смолянина, он ушёл на рыбалку и не вернулся. Поиски трагически завершились 19 декабря.

Тела погибших переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 75 человек погибли в пожарах с начала года. В регионе на регулярной основе проводится работа, направленная на повышение культуры пожаробезопасного поведения.